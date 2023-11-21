Врач Михалева назвала увлечение вегетарианцев соей опасностью для щитовидки

Первая привычка, которая вредит здоровью щитовидной железы, - это курение. Известна связь курения с такими заболеваниями щитовидной железы, как эндемический зоб, диффузный токсический зоб (болезнь Грейвса) и эндокринная офтальмопатия (это осложнение болезни Грейвса), рассказала "Газете.