Компания El Al объявила о приостановке рейсов в Москву после крушения в Актау

Израильская авиакомпания El Al объявила о решении приостановить рейсы Тель-Авив - Москва из-за крушения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, а также атак беспилотников на Россию.
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