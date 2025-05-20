Разговор Путина и Трампа назвали дипломатической победой России

www.globallookpress.com/Pete Marovich/ZUMAPRESS.com, РИА Новости/Александр Казаков,POOL Урегулирование украинского конфликта – главное, что обсудили президенты России и США в ходе телефонного разговора 19 мая.
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