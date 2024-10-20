Ландо Норрис одержал победу в квалификации Гран-при США в Остине

Британский гонщик Ландо Норрис из «Макларен» занял первое место в квалификации Гран-при США в Остине, пройдя круг за 1:32.
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