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    и ск. таких ЧМО у нас в чиновничках?«Негоже барину бе...
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«Негоже барину белые рученьки о холопов марать», — решил мэр Ишима, и надел на правую руку перчатку для рукопожатия с малоимущими

«Негоже барину белые рученьки о холопов марать», — решил мэр Ишима, и надел на правую руку перчатку для рукопожатия с малоимущими

Интересные истории Надеюсь, мои подписчики и читатели поддержат меня. Сейчас я расскажу, до какого, мягко говоря, позора и пренебрежения к своим гражданам могут дойти некоторые представители нашей власти.

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Комментарии
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вп
валентина пожиленко
Пожалуй в нашей стране нет ни одного чиновника, занимающего более-менее весомый пост, который за период своей &quot;тяжелой&quot; трудовой деятельности не обзавелся бы особняком, авто премиального класса и т.п, позволяющим ему после выхода на пенсию безбедно коротать свою старость. Причем особым цинизмом отличаются именно региональные чиновники, чувствующие себя на местах этакими местными царьками, на которых российские законы не распространяются. А отсюда и чиновничье  высокомерие и пренебрежение к обычным трудящимся людям.
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3 час.
Алексей Смирнов
Столь явное неуважение продемонстрировать уже сложно. Он переплюнул царских вельмож дореволюционной России.
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1 час.
S
Sergey
и ск. таких ЧМО у нас в чиновничках?
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22 мин.

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