Интересные истории Надеюсь, мои подписчики и читатели поддержат меня. Сейчас я расскажу, до какого, мягко говоря, позора и пренебрежения к своим гражданам могут дойти некоторые представители нашей власти.
«Негоже барину белые рученьки о холопов марать», — решил мэр Ишима, и надел на правую руку перчатку для рукопожатия с малоимущими
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вп
валентина пожиленко
Пожалуй в нашей стране нет ни одного чиновника, занимающего более-менее весомый пост, который за период своей "тяжелой" трудовой деятельности не обзавелся бы особняком, авто премиального класса и т.п, позволяющим ему после выхода на пенсию безбедно коротать свою старость. Причем особым цинизмом отличаются именно региональные чиновники, чувствующие себя на местах этакими местными царьками, на которых российские законы не распространяются. А отсюда и чиновничье высокомерие и пренебрежение к обычным трудящимся людям.
Ответить
3 час.
Алексей Смирнов
Столь явное неуважение продемонстрировать уже сложно. Он переплюнул царских вельмож дореволюционной России.
Ответить
1 час.
S
Sergey
и ск. таких ЧМО у нас в чиновничках?
Ответить
22 мин.
Свежие комментарии