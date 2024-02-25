«Негоже барину белые рученьки о холопов марать», — решил мэр Ишима, и надел на правую руку перчатку для рукопожатия с малоимущими

вп

валентина пожиленко

Пожалуй в нашей стране нет ни одного чиновника, занимающего более-менее весомый пост, который за период своей "тяжелой" трудовой деятельности не обзавелся бы особняком, авто премиального класса и т.п, позволяющим ему после выхода на пенсию безбедно коротать свою старость. Причем особым цинизмом отличаются именно региональные чиновники, чувствующие себя на местах этакими местными царьками, на которых российские законы не распространяются. А отсюда и чиновничье высокомерие и пренебрежение к обычным трудящимся людям.