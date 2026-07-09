Сенатор Джабаров: Путин объяснит Трампу недопустимость закрытия неба над Украиной

Президент России Владимир Путин во время предстоящего телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом, о котором ранее сообщил американский лидер, доходчиво объяснит недопустимость идеи о закрытии неба над Украиной.
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