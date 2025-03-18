Суд отложил рассмотрение апелляции по делу о взрыве газа в доме на Линейной

Ранее суд отправил лжегазовщиков Кавуна и Урбах в колонию. Но их защита подала апелляцию. Новосибирский областной суд отложил рассмотрение апелляции обвиняемых по делу о взрыве газа в жилом доме по улице Линейная Евгения Кавуна и Ирины Урбах.