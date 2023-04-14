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Опрос: свыше 50% молодых россиян собираются сыграть свадьбу

Опрос: свыше 50% молодых россиян собираются сыграть свадьбу

Больше 50% представителей современной молодежи хотят вступить в брак и заводить детей. Однако порядка 30% из них не разделяют эти планы, говорится в результатах исследования ценностных ориентаций современной молодежи за прошлый год.

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