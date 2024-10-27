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Семак о неудалении Батракова за фол на Мантуане: «Это трактовки. У меня с первых минут возникли вопросы, за что даются и за что не даются карточки»

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре Мир РПЛ. На 72-й минуте полузащитник железнодорожников Батраков в подкате попытался выбить мяч у вингера Густаво Мантуана и задел его ногу.

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