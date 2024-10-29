В Калининграде запустят сварку и окраску грузовиков Ambertruck

По словам председателя совета директоров компании «Автотор» Валерия Горбунова завод взял на себя обязательства к 2030 году производить по полному технологическому циклу (сварка, окраска, сборка) 85% выпускаемой нами продукции.
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