Минфин решил не повышать минимальные цены на крепкий алкоголь с января

Роста минимальных розничных цен на крепкие алкогольные напитки с 1 января не произойдет — стоимость водки, коньяка, бренди и других крепких напитков останется на прошлогоднем уровне, сообщили 9 декабря «Известиям» в Минфине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии