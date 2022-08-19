Барбекю, комбайны и фермеры: как прошел демопоказ сельхозтехники в Приморье

В Михайловском районе прошел демопоказ сельскохозяйственной техники. Традиционное мероприятие от компании "ДальАгролига" стало поводом для встречи многих приморских фермеров.
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