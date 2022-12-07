Военное обозрение

3 271 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Исаев не брехло.Историк развенчал...
  • Алексей Сафронов
    Неужели автор считает россиян за идиотов?Власть проиграла ...
  • Николай Егоров
    А вот АНТИРЕСНО ,НКВД  при Павле Судоплатове тоже обращались в суд или передали Коновальцу  КОНФЕТКИ ?ФСБ обратилась в ...

Новая ротация американских войск в рамках Atlantic Resolve

Новая ротация американских войск в рамках Atlantic Resolve

Личный состав 2nd ABCT перед отбытием в Польшу, 18 ноября 2022 г. С 2014 г. США и НАТО продолжают операцию Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»), целью которой является противодействие пресловутой российской угрозе восточным рубежам Альянса.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх