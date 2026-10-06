Урологическое лечение

Лечения урологических заболеваний в санатории имени В. И. Ленина на курорте Ундоры. Эффективное лечение воспалительных заболеваний половой системы, уретрита, болезни почек, мочевого пузыря, мочевыводящих путей, простатита и других мочеполовых заболеваний.