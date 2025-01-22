Покупаешь в Казани квартиру, платишь как за семь: сколько придется переплатить за ипотеку

Ставки на рыночную ипотеку в банках сегодня составляют от 24 до 29,7% годовых. Мы рассчитали, во сколько обойдется купить квартиру в Казани, а также сколько составит переплата, если взять кредит на 10 или 30 лет.
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