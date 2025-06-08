Главные по тарелочкам: Чеботина в образе Спирс, Киркоров с дорогим подсолнухом

В Москве отгремела юбилейная «Премия МУЗ-ТВ 2025. Легенда», которая оказалась богата на события: SHAMAN презентовал песню для «Интервидения», Филипп Киркоров впервые вышел в свет после ожога на концерте в Петербурге, Люся Чеботина повторила культовый образ Бритни Спирс.