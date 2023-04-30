smi.today

4 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Матускин
    Не понятно на кого этот цукан батон крошит ?Борис Кузнецов: «...
  • Starley Вячеслав
    А почему кУев живёт спокойно? Не пора ли расхерачить Банковую? Чего ждём ...Разрешение получе...
  • Виталий Цуканов
    Тварь, заткнись!!! УблюдокБорис Кузнецов: «...

Рейтинг "зеленых" в Германии упал до самого низкого уровня впервые с декабря 2021 года

Рейтинг "зеленых" в Германии упал до самого низкого уровня впервые с декабря 2021 года

Рейтинг входящей в правящую коалицию Германии партии "Союз-90"/"зеленые" опустился до самого низкого уровня впервые с декабря 2021 года, показали результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх