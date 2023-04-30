Рейтинг "зеленых" в Германии упал до самого низкого уровня впервые с декабря 2021 года

Рейтинг входящей в правящую коалицию Германии партии "Союз-90"/"зеленые" опустился до самого низкого уровня впервые с декабря 2021 года, показали результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.
Рейтинг входящей в правящую коалицию Германии партии "Союз-90"/"зеленые" опустился до самого низкого уровня впервые с декабря 2021 года, показали результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag.
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