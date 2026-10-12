Йоханссон, Крус, Паттинсон: Юра Борисов среди звезд на кинофестивале в Лондоне

В Лондоне проходит крупный кинофестиваль, на котором представляют самые ожидаемые новинки кино. В их числе — «Искусственный» с Юрой Борисовым и Эндрю Гарфилдом в главных ролях.
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