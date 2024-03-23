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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карлос Сайнс о шансах против Ферстаппена: «Для победы над Максом я должен быть готов на все сто процентов»

В завтрашней гонке пилот «Феррари», пропустивший предыдущую гонку из-за операции по удалению аппендикса, будет стартовать со второй позиции.

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