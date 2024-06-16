Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Что случилось в Ростовском централе? Как осужденные террористы оставались в «самом надежном» СИЗО Ростова после приговора

Что случилось в Ростовском централе? Как осужденные террористы оставались в «самом надежном» СИЗО Ростова после приговора

Хороший пиар Ростовского ФСИНа вышел его начальникам боком. Сначала в ВКонтакте появляется репортаж о «неприступной крепости» Ростовский Централ, а через неделю террористы ногой вышибают окно и берут заложников.

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