В Гамбурге стартовал первый судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северные потоки». Так, обвинение утверждает, что подозреваемый в деле о подрыве «Северных потоков» совершал действия не в одиночку, а в сговоре с другими лицами по указанию государственных структур Украины.
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