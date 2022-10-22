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Министерство обороны России заявила об успешном запуске ракеты-носителя легкого класса “Союз-2.1в” с двумя спутниками на борту

Министерство обороны России заявила об успешном запуске ракеты-носителя легкого класса “Союз-2.1в” с двумя спутниками на борту

Ракета была запущена в пятницу, 21 октября, с космодрома Плесецк в Архангельской области. Юрий Борисов, нынешний генеральный директор “Роскосмоса”, ранее заявлял, что отечественная госкорпорация должна научиться выпускать по спутнику каждый день.

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