Министерство обороны России заявила об успешном запуске ракеты-носителя легкого класса “Союз-2.1в” с двумя спутниками на борту

Ракета была запущена в пятницу, 21 октября, с космодрома Плесецк в Архангельской области. Юрий Борисов, нынешний генеральный директор “Роскосмоса”, ранее заявлял, что отечественная госкорпорация должна научиться выпускать по спутнику каждый день.