Впервые за 5 лет число пенсионеров вырастет

Власти спрогнозировали увеличение числа пенсионеров на 1,1 млн в 2023 году За 2023 год число российских пенсионеров вырастет на 1,1 млн, а за 2024 год — еще на 569 тыс.
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