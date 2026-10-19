Представители Трампа проведут переговоры по Украине в Норвегии, пишут СМИ Новый раунд переговоров о прекращении конфликта на Украине планируется провести в Норвегии на этой неделе с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, 19 октября сообщает Reuters со ссылкой на источники.
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