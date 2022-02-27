Левандовски о «Золотом мяче»: «Став вторым после Месси, ты можешь считать себя победителем»

Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче», который вручили Лионелю Месси. «Если ты проигрываешь Лионелю Месси и становишься вторым, то можешь считать себя победителем.
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