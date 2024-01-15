FLB о задержании брата Парахина: «Если за семью плотно взялись, то и мэр Орла потеряет свою неприкасаемость»

11 января стало известно, что в Москве по подозрению в хищении 50 миллионов бюджетных рублей отправлен в СИЗО заместитель гендиректора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и по совместительству родной брат мэра Орла Юрия Парахина Виктор.
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