FLB о задержании брата Парахина: «Если за семью плотно взялись, то и мэр Орла потеряет свою неприкасаемость»

11 января стало известно, что в Москве по подозрению в хищении 50 миллионов бюджетных рублей отправлен в СИЗО заместитель гендиректора ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и по совместительству родной брат мэра Орла Юрия Парахина Виктор.