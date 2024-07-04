Страшно! Пугалъ!Сейчас набегут хейтеры-ипанашки, но когда это меня останавливало?Поехали. Мне как бы недавно 46 лет исполнилось, и за это время я успел пережить развал Советского Союза, два майдана на украине и несколько попыток госпереворота в России (и Белоруссии).
Популизм с запахом серы
Комментарии
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Федор Родников
Мда.с есть над чем подумать.
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21 час.
Александр Веревкин
Херовая статейка. С душком.
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21 час.
ИН
Ирина Некрасова
Не нужно катить бочку на Бастрыкина! Для этого есть масса других господ, палец о палец не желающих ударить, чтобы помочь своему народу избавиться от инородной черной плесени, активно разъедающей порядок и спокойствие в родной стране! Бастрыкин да Белоусов - на них вся надежда!!!
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21 час.
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