Барков о победе «Флориды» в серии: «Это потрясающе. За 9 лет карьеры в НХЛ я ни разу не играл во втором раунде»

Александр Барков рад первой победе «Флориды» в серии плей-офф с 1996 года.  «Пантерс» прошли «Вашингтон» в первом раунде Кубка Стэнли (4-2, 4:3 ОТ в шестом матче).

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