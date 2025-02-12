Google заработал миллиарды на слежке через reCAPTCHA

Компания Google при помощи системы защиты от автоматических программ reCAPTCHA собирает данные пользователей и продает их другим компаниям для использования в таргетированной рекламе, говорится в исследовании Калифорнийского университета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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