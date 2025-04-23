Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point заявил, что вывод украинских военных с территорий входящих в состав России регионов Донбасса и Новороссии необходим для достижения мира на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии