Роскачество раскрыло пути извлечения максимального дохода от банковских вкладов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко По данным Центробанка (ЦБ), средняя ставка по вкладам остается выше 21%. О том, как разместить свои средства на вкладах с максимальной выгодой, рассказали "Известиям" в пресс-службе Роскачества.
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