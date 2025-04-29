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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рантанен набрал 1+2 в 5-й игре серии с «Колорадо». Его 1-й гол за «Даллас» в плей-офф стал победным в матче против бывшей команды

Форвард «Далласа» забросил шайбу и дважды ассистировал партнерам в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (6:2, 3-2).

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