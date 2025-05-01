Православные праздники в конце весны – календарь на май 2025 года Евгения КомароваСогласно календарю православных праздников, значимое для верующих событие происходит фактически каждый день в мае 2025 года.
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