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Петербургский дневник

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В Ленобласти отремонтировали подъезд к Сярьгам

В Ленобласти отремонтировали подъезд к Сярьгам

Обновили более четырёх километров асфальта Во Всеволожском районе Ленобласти отремонтировали подъезд к Сярьгам – было обновлено более четырёх километров асфальта, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.

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