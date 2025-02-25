В Ленобласти отремонтировали подъезд к Сярьгам

Обновили более четырёх километров асфальта Во Всеволожском районе Ленобласти отремонтировали подъезд к Сярьгам – было обновлено более четырёх километров асфальта, сообщили сегодня в телеграм-канале дорожников региона.
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