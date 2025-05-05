Посольство РФ призвало политиков Словакии подумать, кого славят власти Украины

Посольство России в Братиславе в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответило на слова бывшего премьер-министра Словакии Игоря Матовича, призвавшего политиков республики поехать 9 мая в Киев.
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