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Станислав Садальский

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Мы с вами где то встречались?)

Мы с вами где то встречались?)

Великий кинооператор Эдуард Тиссе, снявший все фильмы Эйзенштейна. Кадры их легендарной картины «Октябрь» (другое название «Десять дней, которые потрясли мир») были сняты настолько реально, что многие потом стали считать их кинохроникой октябрьских событий 17-го года.

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