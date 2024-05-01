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Робинсону заплатят 44 млн рублей в «Тракторе» за следующий сезон

Ранее челябинский клуб продлил контракт с 32-летним форвардом на год. Как сообщает Metaratings, зарплата игрока составит 44 миллиона рублей за сезон.

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