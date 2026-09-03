Лавров: Германия не может доказать принадлежность России дрона в Лейпциге

Глава МИД России отметил, что Берлин возложил ответственность за инцидент на Россию, не представив публичных доказательствГермания не располагает подтверждением вывода о российской принадлежности беспилотника, обнаруженного в районе аэропорта Лейпциг/Халле.
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