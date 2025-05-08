«Пружина сжимается»: когда рост цен приведёт к социальному взрыву?

Рост цен на базовые товары перешёл из экономической плоскости в социально-психологическую. По данным ВЦИОМ, 78% россиян отмечают, что инфляция «съедает» более половины доходов, а каждый третий вынужден брать микрозаймы для покупки продуктов.
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