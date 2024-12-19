Рейтинг районов Забайкалья по потреблению алкоголя: лидеры и аутсайдеры

В Забайкалье назвали районы, где потребление алкоголя является наименьшим. Согласно рейтингу муниципалитетов по потреблению алкогольной продукции, опубликованному Региональной службой по тарифам и ценообразованию, Александрово-Заводский и Тунгокоченский округа лидируют по низкому потреблению алкоголя.