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FiNE NEWS

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КСИР нанес удары по американским истребителям на базе в Иордании

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о проведении ракетной атаки на авиабазу Аль-Азрак в Иордании, где размещены американские истребители F-35, F-16 и F-15.

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