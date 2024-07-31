Ямальские строители завершили ремонт нового участка дороги в Волновахе

Строители из ЯНАО закончили работу еще на одном участке дороги в Волновахе. Дорожники уложили новый асфальт, оборудовали тротуары, установили освещение, дорожные знаки, нанесли разметку и озеленили территорию, сообщила в telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства округа.