Ямальские строители завершили ремонт нового участка дороги в Волновахе

Строители из ЯНАО закончили работу еще на одном участке дороги в Волновахе. Дорожники уложили новый асфальт, оборудовали тротуары, установили освещение, дорожные знаки, нанесли разметку и озеленили территорию, сообщила в telegram-канале пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства округа.
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