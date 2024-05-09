Путин начал переговоры с президентом Кубы Диас-Канелем

Президент России Владимир Путин начал переговоры с главой Кубы Мигелем Диас-Канелем в узком составе."Кубинские патриоты также принимали участие в борьбе с нацизмом, Россия всегда будет это помнить", - сказал российский лидер в начале встречи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии