Во Франции откажутся от поддержки Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции (FFF) намерена объявить об отказе от поддержки главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента организации.
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