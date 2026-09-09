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Аргументы и Факты

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Во Франции откажутся от поддержки Инфантино на выборах главы ФИФА

Во Франции откажутся от поддержки Инфантино на выборах главы ФИФА

Федерация футбола Франции (FFF) намерена объявить об отказе от поддержки главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на предстоящих выборах президента организации.

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