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Когда разрез не нужен: в ВОНКОЦ впервые выполнили операцию по редкой методике

Когда разрез не нужен: в ВОНКОЦ впервые выполнили операцию по редкой методике

В Воронежском областном научно-клиническом онкологическом центре впервые применили передовую методику NOSES — хирурги удалили опухоль у пациентки, не делая разрезов на передней брюшной стенке.

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