Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 773 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Надолго-ли?Инцидент исчерпан...
  • Сергей
    А всех протестуток в асфальт закатывать!!!!!!Зурабишвили пригр...
  • Сергей
    А всех остальных протестуток - в асфальт закатывать!Зурабишвили пригр...

Супруга экс-президента Сирии Асма Асад просит развод и хочет в Лондон

Супруга экс-президента Сирии Асма Асад просит развод и хочет в Лондон

Асма Асад, супруга бывшего президента Сирии Башара Асада, намерена расторгнуть брак. По сообщениям турецкого издания Habertürk, ей не нравятся условия жизни в Москве, и она подала заявку на выезд в Лондон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Я думала, что она умная женщина🤬Увы ошиблась🤬НЕБЛАГОДАРНАЯ баба🤮
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх