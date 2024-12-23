Супруга экс-президента Сирии Асма Асад просит развод и хочет в Лондон

Асма Асад, супруга бывшего президента Сирии Башара Асада, намерена расторгнуть брак. По сообщениям турецкого издания Habertürk, ей не нравятся условия жизни в Москве, и она подала заявку на выезд в Лондон.
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