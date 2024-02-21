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Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит приехал на поезде в Петербург

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по ролям в сериалах "Великолепный век", "Королек – птичка певчая" и "Постучись в мою дверь", приехал в Санкт-Петербург для участия в киноконцерте "Музыка турецких сериалов".

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