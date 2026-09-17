Мужчина с пистолетом напал на пару и пытался изнасиловать девушку в Подмосковье

max.ru/СК Подмосковья В подмосковном Воскресенске задержан 36-летний мужчина, напавший с пистолетом на молодую пару.
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