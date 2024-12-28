Психолог: в новогодней суете важно уметь правильно распределять приоритеты

Подготовка к Новому году часто сопровождается повышенной тревожностью: множество дел, ожиданий от себя и других, а также подведение итогов могут сильно перегрузить психику человека, предупредила в беседе с RT Екатерина Артёменко, коммьюнити-директор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» и практикующий психолог.