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Психолог: в новогодней суете важно уметь правильно распределять приоритеты

Психолог: в новогодней суете важно уметь правильно распределять приоритеты

Подготовка к Новому году часто сопровождается повышенной тревожностью: множество дел, ожиданий от себя и других, а также подведение итогов могут сильно перегрузить психику человека, предупредила в беседе с RT Екатерина Артёменко, коммьюнити-директор сервиса онлайн-психотерапии «Ясно» и практикующий психолог.

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