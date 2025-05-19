Украина опасается, что США могут принудить Киев к миру на условиях России

МОСКВА, 19 мая, ФедералПресс. В Киеве выразили опасения, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может привести к формированию альтернативного мирного плана, согласованного без участия Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии